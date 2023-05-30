الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم سرق 24 قطعة من علامات "كات آيز" بالبساتين

جريدة الدستور

أمرت نيابة البساتين الجزئية بحبس متهم بسرقة 24 قطعة من العلامات المضيئة "كات آيز"، وبيعها خردة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين مفادها قيام عامل خردة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بعمليات سرقة 24 قطعة من العلامات المضيئة "كات آيز" متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "جاكوش، أجنة حديدية".

بمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات لاستخلاص الألومونيوم منها وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

الإجراءات القانونية اللازمة حبس نيابة البساتين الجزئية كات آيز

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