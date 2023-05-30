الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الروسى: نراقب مسارات نقل الأسلحة الغربية لأوكرانيا

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

قال وزير الدفاع الروسي سيريجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن وتيرة تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة والمعدات في ارتفاع، مشيرًا إلى أن موسكو تراقب طرق ومسارات نقل الأسلحة الغربية لأوكرانيا وتستهدفها.  

وأشار وزير الدفاع الروسي في تصريحات له اليوم إلى أن القوات الروسية اعترضت 29 صاروخا من طراز ستورم شادو خلال شهر، كما تم تدمير منظومة باتريوت للدفاع الجوي في كييف. 

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رئيس فاجنر يهاجم وزارة الدفاع الروسية

وفي السياق ذاته، انتقد رئيس مجموعة فاجنر وزارة الدفاع الروسية بشأن الهجمات بطائرات بدون طيار في موسكو.

وأطلق يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، خطابا حادا ضد وزارة الدفاع الروسية في أعقاب هجوم بطائرات بدون طيار على موسكو يوم الثلاثاء.

وقال بريجوجين في تسجيل صوتي على قناته عبر تليجرام Telegram إنه كان على علم بهجوم الطائرة بدون طيار وقلق منه.

وأَضاف أن وزارة الدفاع الروسية لا تفعل شيئًا على الإطلاق لمواكبة التطورات في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية. 

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