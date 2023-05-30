الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرع توثيق نادي الرواد بالعاشر من رمضان

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادي الرواد بالعاشر من رمضان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الزقازيق، ويكون مقره داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان قسم شرطة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

ونص القرار على أن يقوم فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.