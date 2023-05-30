الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرع توثيق نادي الرواد بالعاشر من رمضان

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادي الرواد بالعاشر من رمضان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الزقازيق، ويكون مقره داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان قسم شرطة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

ونص القرار على أن يقوم فرع التوثيق بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

الجريدة الرسمية وزير العدل المستشار عمر مروان فرع توثيق نادي الرواد بالعاشر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية زراعة البحيرة

ما بعد الاعدادية 2023.. 28 مدرسة تعليم فني بديلة للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)