الكرملين: بوتين سيجري تقييما عن العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري تقييما عن العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد هجوم بالطائرات المسيرة استهدف العاصمة موسكو صباح اليوم.

وأشار الكرملين في بيان اليوم إلى أنه لا توجد تهديدات على سكان موسكو جراء هجمات المسيرات، مشيرًا إلى أن سلطات كييف وراء هجمات المسيرات على العاصمة.

وأكد الكرملين أن الدفاعات الجوية في موسكو عملت بشكل جيد، كما انه تم إبلاغ بوتين بهجمات المسيرات على موسكو.

تفاصيل هجوم الطائرات المسيرة على موسكو

وفي وقت سابق، قالت السلطات الروسية إن أوكرانيا شنت أكبر هجوم بطائرة مسيرة على موسكو الثلاثاء لكن الدفاعات الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة الثماني.

وتكثفت هجمات الطائرات بدون طيار في عمق روسيا في الأسابيع الأخيرة ، مع ضربات على منشآت أنابيب النفط.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن شخصين أصيبا ، أحدهما نقل إلى المستشفى ، في الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر وظلت مطارات موسكو مفتوحة. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

ومنذ أن أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير من العام الماضي ، خاضت الحرب إلى حد كبير داخل أوكرانيا ، على الرغم من أن موسكو أبلغت عن بعض الهجمات على أراضيها وألقت باللوم عليها على أوكرانيا ، بما في ذلك محاولة اغتيال مزعومة ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ثماني طائرات مسيرة أرسلتها كييف تم إسقاطها أو تحويل مسارها ، على الرغم من أن أجهزة الأمن قالت إن أكثر من 25 متورطة.

قبل أسبوعين ، انفجرت طائرتان بدون طيار فوق الكرملين في هجوم ألقت روسيا باللوم فيه على كييف وقالت إنه كان يستهدف بوتين.