الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركو أسنسيو يقترب من الانتقال لأستون فيلا

ماركو أسنسيو
ماركو أسنسيو

اقترب ماركو أسنسيو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من الانتقال لصفوف فريق أستون فيلا الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات أسنسيو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقده مع النادي.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا، فإن أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، يريد ضم أسنسيو لمشروعه في أستون فيلا للموسم المقبل بسبب رغبته في تدعيم صفوف الفريق بعد تأهله للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

وتأهل أستون فيلا لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي باحتلاله المركز السابع برصيد 61 نقطة.


ويحاول أوناي إيمري إقناع أسنسيو بالانضمام لأستون فيلا بداية من الموسم المقبل مستغلًا اقتراب اللاعب من الرحيل عن ريال مدريد، ويسعى لإقناع اللاعب بأنه سيكون له دور مع الفريق وسيحصل على الثقة لاستعادة مستواه وخوض تجربة جديدة بعد ريال مدريد.


وبدأ ماركو أسنسيو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ريال مايوركا وصعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف عام 2012، ثم انضم لفريق الرديف بالنادي في الصيف التالي، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2014، وقضى موسمًا ضمن صفوف الفريق قبل أن ينتقل لريال مدريد في صيف 2015، ثم خرج معارًا لنادي إسبانيول لمدة موسم واحد وعاد لريال مدريد في صيف 2016. 

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