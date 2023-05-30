الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"منال": حياة كريمة أعادت أطفالي للتعليم بعدما أخرجهم الفقر واليتم

حياة كريمة
حياة كريمة

“يجعلك الفقر حزيناً كما يجعلك حكيماً”، انطبقت هذه الحكمة على حياة منال عبدالله، الشابة الثلاثينية، التي توفى زوجها منذ عامين وتركها تواجه مصيرها ومصير أولادها الإثنين الذين تراوحت أعمارهم ما بين الـ10 و5 أعوام، إذ باتوا بدون أي مصدر للأمان، لأن والدهم كان يعمل باليومية، فلم يترك لهم، معاش يرزقون منه بعد وفاتهم، ولم يكن غنيًا ليترك لهم إرثًا يعيشون على ريعه، بل أورثهم الفقر والجوع.

- منال تصارع الفقر.. وحياة كريمة تنقذها 

قالت منال عبدالله، البالغة من العمر 32 عامًا، القاطنة في قرية البدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة لـ" الدستور" إن حياتها تغيرت بعد وفاة زوجها تمامًا، لأنها كانت تعيش معه في رغد، إذ أنه- رحمه الله- كان دؤوب في عمله يخرج من السادسة صباحًا، ويعود في العاشرة مساًء، ومعه خيرات الله، وكان يحلم أن يصير ابنه الأكبر" علي" طبيبًا، وأن يصبح ابنه الأصغر “ علاء” مدرسًا للغة الإنجليزية، إلا أن كل أحلامه تبدت بعد وفاته، فالفقر أخرج الطفل الأكبر من التعليم، معقبة:" ظللت مثابرة حتى باغتني الفقر، وتراكمت عليَ الديون، حتى أصبح تعليم "علي" شاقًا، ولا تستطيع قدرتنا المادية تحمله، فلم يصبح أمامي حل إلا إخراج الطفل من الدراسة".

وتابعت: أنها طلت تدعو الله أن يمد لهم يد العون ويساندهم، ويساعدهم في تخطي محنتهم، حتى أرسل الله جنود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووجدت شباب فرق البحث والرصد الميداني، يبحثون عن منزلها، بعد أن أخبرهم الجيران بحالي، وبعدها وجدتهم يطرقون بابي، وأخذوا كافة بياناتي، منوهه:" لم أطلب منهم إلا إعادة علي للتعليم، وضمان تعليم علاء أيضًا".

وأضافت أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تكفلت بالمصاريف الدراسية والتعليمية لـ" علي"، ووعدوني بالتكفل بتعليم علاء.

الرئاسية حياة كريمة الرصد الميداني المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المصاريف الدراسية بالمصاريف الدراسية الميداني

مواد متعلقة

سند الفقراء.. «حياة كريمة» توفر علاجًا وسلعًا غذائية ودعمًا ماليًا للأسر الأكثر احتياجًا

معاك فى أى أزمة.. «حياة كريمة» تنظم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة

حكايات من داخل ورش «حياة كريمة» لتعليم السيدات المعيلات فنون الخياطة

أهالى الصف عن القوافل الطبية: نجحت فى رعاية المرضى وتجنب الإصابة بالأمراض الوبائية

"ابدأ" تشارك فى أولى جلسات لجنة الصناعة ضمن جلسات المحور الاقتصادى

حكايات من داخل مشغل حياة كريمة.. نورا: أحلم بمساعدة والدي في تعليم أخواتي

مستفيدة من قوافل "حياة كريمة": اكتشفت إصابتي بالسكر ولم أدفع أي مقابل للعلاج

مستفيدة من القوافل الصحية لـ"حياة كريمة": "كشفت من غير فلوس والدواء ببلاش"

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

"الغضبان" يستعرض جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على أرض بورسعيد

الحكومة تنفى هدم مقابر أثرية: مِلك الإنسانية جمعاء ولا يمكن المساس بها

البوابة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

"الضرائب": دعم فني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)