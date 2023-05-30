"النبراوى" يستقبل المهندسين فى "عمومية" سحب الثقة منه

استأنفت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين التسجيل بعد توقف لمدة ساعة لوجود عطل في السيستم، مع ظهور لافت للمهندس طارق النبراوي في استقبال الأعضاء.

وفور علمه بتعطل التسجيل في الجمعية العمومية، وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بسرعة إزالة أسباب العطل واستئناف التسجيل، حرصا على وقت المهندسين وتقليل مدة انتظارهم.

وانطلقت في تمام العاشرة فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

ووجهت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية برئاسة المهندس هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للحضور والمشاركة اليوم بدءًا من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ٧ مساء.

وتنعقد الجمعية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قاعة رقم ٤ ـ مدينة نصر، بجدول أعمال من بند واحد وهو التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين.

وقالت اللجنة المشرفة على الجمعية إن إجراءات الحضور تتم طبقا لأحكام المادة ١٢ من قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ م وتعديلاته والنظام الداخلى.

ويجري التصويت بالحضور الشخصى ولا يقبل أى توكيلات أيًا كانت، ويجب إحضار بطاقة الرقم القومى وكارنيه عضوية النقابة ثم تقديمه إلى لجنة الإشراف.

ويتم التوجه إلى موظف التسجيل للحصول على بطاقة التسجيل وختمها قبل تقديمها إلى اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات التصويت.