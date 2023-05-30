تشريح جثة سيدة توفيت متأثرة بإصابتها بحروق في السلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة سيدة توفيت متأثرة بإصابتها بحروق شديدة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها سيدة مصابة بحروق شديدة وتوفيت متأثرة بجراحها وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها وبها حروق عميقة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق من رجال المباحث من التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.