باحث يكشف أهمية المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس (فيديو)

كشف أحمد أبو علي الباحث والخبير والاقتصادي، أهمية المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس المشروع الأمثل للنهوض بالكثير من القطاعات الاقتصادية.

وقال خلال حواره علي قناة صدى البلد، اليوم، إن مصر كانت في الماضي ليست لديها مفهوم المناطق الاقتصادية والاستثمارية كانت غائبة، مما تسبب في تأخير جذب الاستثمارات المتنوعة، خاصة وان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الميزة النسبية التي أضافتها لمناخ الاستثمار في مصر انها الدولة اصبحت الان قادرة علي استقطاب جميع أنواع الاستثمار في جميع المجالات تحديدا قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن منذ سنوات ماضية مصر لم تكن قادره علي استقطاب استثمارات في مجال السيارات والطاقة المتجددة زي الهيدروجين الاخضر وغيرهم، فعند اقامه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 لم تكن فكرة عمل مجري ملاحي جديد او منطقة جديدة ولكن هو تأسيس مناخ جديد للاستثمار في مصر.

وأضاف أنه منذ اقامه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم استقطاب في الوقت الحالي21 قطاع مختلف من الصناعة مثل السيارات والملابس ومصادر الطاقة المتجددة ومواد البناء والكيماويات وغيرها، منوهًا أن الزيارة الأخيرة لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، للصين عمل علي ترويج للمنطقة من مميزات بالنسبة للمستثمرين خاصة وان مصر موقعها الجغرافي المتميز، وجميع المستثمرين يرون مصر منصة إقليمية للاستثمار والانطلاق للسوق الأفريقي والذي يعد الأكبر علي مستوى العالم الذي يزيد عن 2 مليار نسمة.