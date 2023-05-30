الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث يكشف أهمية المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس (فيديو)

قناة السويس
قناة السويس

كشف أحمد أبو علي الباحث والخبير والاقتصادي، أهمية المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس المشروع الأمثل للنهوض بالكثير من القطاعات الاقتصادية.

وقال خلال حواره علي قناة صدى البلد، اليوم، إن مصر كانت في الماضي ليست لديها مفهوم المناطق الاقتصادية والاستثمارية كانت غائبة، مما تسبب في تأخير جذب الاستثمارات المتنوعة، خاصة وان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الميزة النسبية التي أضافتها لمناخ الاستثمار في مصر انها الدولة اصبحت الان قادرة علي استقطاب جميع أنواع الاستثمار في جميع المجالات تحديدا قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن منذ سنوات ماضية مصر لم تكن قادره علي استقطاب استثمارات في مجال السيارات والطاقة المتجددة زي الهيدروجين الاخضر وغيرهم، فعند اقامه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 لم تكن فكرة عمل مجري ملاحي جديد او منطقة جديدة ولكن هو تأسيس مناخ جديد للاستثمار في مصر.

وأضاف أنه منذ اقامه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم استقطاب في الوقت الحالي21 قطاع مختلف من الصناعة مثل السيارات والملابس ومصادر الطاقة المتجددة ومواد البناء والكيماويات وغيرها، منوهًا أن الزيارة الأخيرة لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، للصين عمل علي ترويج للمنطقة من مميزات بالنسبة للمستثمرين خاصة وان مصر موقعها الجغرافي المتميز، وجميع المستثمرين يرون مصر منصة إقليمية للاستثمار والانطلاق للسوق الأفريقي والذي يعد الأكبر علي مستوى العالم الذي يزيد عن 2 مليار نسمة.

محور قناة السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس تنمية محور قناة السويس السويس الاستثمار في مصر وليد جمال الدين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

سقوط موقع "تعليم الإسماعيلية" يحرم طلاب الإعدادية من الوصول للنتيجة

أرباح "إيسترن كومبانى" ترتفع 24.5% فى 9 أشهر

"التخطيط": 5.1 مليار جنيه لتنفيذ 343 مشروعًا فى المنوفية بخطة 2022-2023

محافظ المنوفية يوجه بفحص شكوى طبيب من تضرره في الترقيه رغم أقدميته

أرباح "مصر بنى سويف للأسمنت" ترتفع 29% خلال الربع الأول من 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)