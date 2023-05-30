الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شئون الحرمين" تستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج

ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن

استقبلت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج عبر صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة تعمل بشكل دائم في تقديم خدمات الرئاسة لضيوف الرحمن القادمين لأرض السعودية طيلة موسم الحج وتقوم على تسهيل أدائهم لمناسكهم واحتفاء بهم لعكس الصورة المشرقة للرئاسة، ولما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام.
كما تقوم الوكالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنقل رسالة الحرمين للعالمين من خلال توزيع الإصدارات الورقية التي تعنى بفريضة الحج وإيضاح واجباتها وأركانها لضيوف الرحمن بعدة لغات، كما تقدم الهدايا العينية والحقائب التي تسهم في أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

شؤون الحرمين فريضة الحج ضيوف الرحمن المسجد الحرام المسجد النبوي صالة الحجاج

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