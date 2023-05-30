الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التضامن: أدخلنا 25 ألف سيدة دائرة التمكين الاقتصادى (فيديو)

أشرف أديب، مستشار
أشرف أديب، مستشار وزير التضامن الاجتماعي

قال أشرف أديب، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنه يتم تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل من خلال حزمة من التدريبات المقدمة لهن.

وكشف أديب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أنه تم دخول 25 ألف أسرة دائرة التمكين الاقتصادي بتمويل حكومي، وتم تحقيق خطوات مهمة جدًا في هذا النحو على أكثر من صعيد.

وأوضح أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول مع المؤسسة العامة للتكافل لتنفيذ مشروعات لـ25 ألف سيدة، كما يحظين بتدريبات على كيفية إدارة المشروعات بجانب تدريبات أخرى حرفية لتأهيلهن على تقديم منتجات عالية الجودة.

وأشار إلى أنه يتم توفير لتمويل تنفيذ هذه المشروعات كما يتم مساعدتهن في المراحل المتقدمة لتسويق المنتجات، لافتاً إلى أنه يتم اختيار 10 آلاف سيدة من اللاتي تم تدريبهن وتوفير قرض متناهي الصغر لهن وفقًا لطبيعة الفئات المستهدفة.

التمكين الاقتصادي ادارة المشروعات الفئات المستهدفة تسويق المنتجات توقيع بروتوكول

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