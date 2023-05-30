الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تفاصيل إسهامات مركز بحوث الفلزات في خفض تكاليف تصنيع الخلايا الشمسية (فيديو)

تصنيع الخلايا الشمسية
تصنيع الخلايا الشمسية

قال الدكتور أحمد مرتضى القائم بأعمال رئيس قسم المواد الإلكترونية المغناطيسية بمركز بحوث الفلزات وعضو مقرر اللجنة الوطنية للمواد الجديدة والمتجددة والبحث العلمي والتكنولوجيا، إن القسم أنشئ عام 2014 وساهم مساهمة كبيرة في استراتيجية الدولة المصرية في تطبيقات مختلفة، وكان من ضمن هذه التطبيقات أبحاث الخلايا الشمسية.

وأضاف “مرتضى” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المركز مصنف الأول أفريقيا في هذه النوعية من الأبحاث، حيث أنه يتم العمل على خفض تكاليف تصنيع الخلايا الشمسية.

دراسة عناصر الكفاءة في الحرارة والرطوبة

وتابع: "نحن بصدد بحث دخل حيز التنفيذ، حيث حضرنا خلية شمسية متكاملة من الألف للياء بأيادٍ مصرية وأجهزة مصرية وإمكانيات مصرية وتمت دراسة عناصر الكفاءة في الحرارة والرطوبة على المستوى المعملي في طريقه للتطبيق التجاري.

ووجه القائم بأعمال قسم المواد الإلكترونية بمركز بحوث الفلزات، الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسبب دورها الكبير في تمويل مركز بحوث وتطوير الفلزات لعمل معمل على مستوى عالمي، حيث أننا نتحدث عن خلية جرى تحضيرها في معامل مصرية بالكامل، وتطبيقها معمليا وصناعية سهل جدا، باستخدام مادة مختلفة عن السيليكون.

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