"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن إعادة تدوير المخلفات لصناعة مجسمات صديقة للبيئة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرا بعنوان “أردني يعيد تدوير المخلفات لصناعة مجسمات صديقة للبيئة”.

وقال التقرير: "الأردني أحمد الزواهرة يجمع الأشياء المهملة مثل أجهزة التكييف والتليفزيون، ويستخدمها في صنع أعمال فنية يعرضها في الهواء الطلق من خلال مجسمات وأشكال متنوعة مثل السيارات والدراجات والرجال الآليين، موضحاً بدأت في هذه الأمر منذ 5 سنوات، من خلال تنظيف الشوارع".

ووفقاً للتقرير: "أما المجسمات فمنذ عامين ونصف، وتعلمت فيها حب تجميل الشارع، وكلها عبارة عن نفايات وخردة ملقاة، ونعمل منها مناظر والنفايات نصنع منها الأشياء الجميلة زي السيارات والدراجات والرجال الآليين".

وأضاف التقرير: "الزواهرة البالغ من العمر 36 عاما قال إن مشروعه بدأ كمبادرة لجمع القمامة من الشوارع، ولكنه سرعان ما استلهم فكرة هذه الأشياء الملهمة في تصنيع أعمال فنية وتضم إبداعاته مجسما ضخما مقاما على أرض فضاء في مسقط رأسه بمدينة الزرقاء؛ كي يستمتع بها الناس مجانا".

وأشار: “هوايتي الرسم من صغري، وطورته ليصبح على شكل مجسمات، وبعمل بُعد ثلاثي للمجسد دون أوراق وابدأ فيه وأسويه بنفس ما في مخيلتي، لافتاً إلى أنه متحمس للغاية لمساعدة البيئة من خلال تلك الأعمال الفنية المعاد تدويرها”.