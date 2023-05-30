"الغضبان" يستعرض جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية على أرض بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمرًا موسعًا مع رؤساء مجالس النقابات المهنية وأعضاء النقابات و الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد و قطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة مع جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وقطاع كبير من شباب الأحزاب وشباب الهيئات والقيادات الشبابية بمحافظة بورسعيد في عدد التخصصات.

وأشار إلى أهمية اللقاء من أجل التواصل مع أبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقًا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مؤكدًا على النهضة التي شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية التي تشهدها كافة دول العالم، وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة القيادات المعنية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في جميع المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد. وقال المحافظ خلال اللقاء، إن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة في كافة المجالات.

وأشار اللواء عادل الغضبان أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات، ففي مجال الصناعة عملت على توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين، وشهدت تنمية الصناعة جاءت نتيجة إقامة مشروعات عملاقة صناعية، وتناول الإنجاز الصناعي الذي حققته بورسعيد بأيدي أبناء المحافظة، وكذلك إقامة كيانات صناعية عملاقة أصبحت داعم أساسي للاقتصاد، وساهم في توفير العملة الصعبة وفتح مجالات مختلفة للعمل، فأصبحت بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.

وتطرق المحافظ للحديث عن انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى بشرق بورسعيد ، ومؤخرا تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، والمركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية.

وأشار المحافظ، إلى الإنجازات التي تشهدها المحافظة مؤخرًا، ومنها إنشاء ستاد النادي المصري والذي يعد حلما لأبناء المحافظة، فضلاً عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالمحافظة.

كما تناول "الغضبان" المشروعات السياحية المطورة ببورسعيد، وخطة ورؤية التطوير الاستراتيجية المستقبلية ببورسعيد، والتي نفذت خطواتها الفعلية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المحافظ خلال اللقاء، إلى أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وأوضح أن بورسعيد شهدت خلال سنوات قليلة إنجازات غير مسبوقة و منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبورسعيد كانت تكليفات الرئيس بإعادة تطوير بورسعيد وجعلها قاطرة التنمية لمصر ومدينة نموذجية.

وأكد أن الدولة تخطو خطوات ثابتة لمواجهة ٱثار الازمات العالمية، وتطرق لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة، لافتًا إلى أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول.

ووجه بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، موضحًا أن على المواطن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية مع الحفاظ على الأمن والامان والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم، ودفع عجلة التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ونوه المحافظ إلى أن الدولة أولت لمحافظة بورسعيد اهتمامًا خاصًا في تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط والتجريف التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كافة القطاعات.

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع رؤساء النقابات المهنية والأحزاب و الإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم في العديد من القضايا، حيث استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا لعدد من الموضوعات التي تهم الشارع البورسعيدي كأعمال تطوير الطرق، و المنظومة الصحية و وتشغيل الشباب والتعليم وغيرها من المجالات .

كما استمع محافظ بورسعيد للاراء المختلفة و استفسارتهم، وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية ، لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة الاتجاهات.

وأكد المحافظ أنه سيتم عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار، فضلاً عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.

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