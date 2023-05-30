الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الرئيس السيسى يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التعليم.. وارتفاع درجات الحرارة حتى السبت

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

بحر الساحل الشمالي يبتلع 3 شباب.. والغواصون يبحثون عن الجثة الثالثة

لقي شاب مصرعه غرقاً، مساء الإثنين، بإحدى قرى الساحل الشمالي، غرب الإسكندرية، فيما تبحث قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير المتطوعين عن جثمانه لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الرئيس السيسى يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التعليم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، جانبًا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمي وفني وشخصي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ارتفاع درجات الحرارة غدًا وحتى السبت.. أبرز الظواهر الجوية طوال 3 أيام

كشفت خريطة التنبؤات عن الظواهر الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من غدٍ الأربعاء 31 مايو وحتى السبت 3 يونيو ارتفاعًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تحليل مخدرات لـ106 سائقين على الطرق السريعة

شنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملات موسعة استهدفت فرض الانضباط بالشارع وتطبيق لوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين خلال يومين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ريال مدريد يغير خطط الصيف.. وسبب واحد يعرقل ضم هاري كين

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تغيير خططها لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتوجه للتعاقد مع لاعب في مركز الهجوم، ويتبقى لريال مدريد مباراة أخيرة ببطولة الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل في السابعة والنصف مساءً لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أخبار الظهيرة الاجتماعية والرياضية بحر الساحل الشمالي غواصين الخير المتطوعين السيسى يشهد اختبارات درجات الحرارة تحليل مخدرات ريال مدريد

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