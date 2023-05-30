الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يغير خطط الصيف.. وسبب واحد يعرقل ضم هارى كين

هاري كين
هاري كين

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تغيير خططها لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتوجه للتعاقد مع لاعب في مركز الهجوم.

وتتبقى لريال مدريد مباراة أخيرة ببطولة الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل في السابعة والنصف مساءً، وقد أنهى موسمه الأوروبي بتوديع دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي من نصف النهائي، وحقق لقب كأس ملك إسبانيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع لاعب في مركز الهجوم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ويبحث عن لاعب مناسب في هذا المركز.

وأفادت الصحيفة بأن الاسم الأكثر ضجة والأقوى هو الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، والذي يرغب في الرحيل عن صفوف فريقه، خاصة بعدما فشل السبيرز في تحقيق أي لقب خلال السنوات الماضية، ولكن الأزمة التي لم يتمكن أغلب الأندية من التغلب عليها هي وجود داني ليفي، رئيس النادي، والرجل الذي لا يريد أن يجد نفسه في مفاوضات مع ريال مدريد.

كانت الفكرة الموجودة لدى إدارة النادي هي الاعتماد على ألفارو رودريجز في المعسكر المقبل، والتوقيع مع مهاجم شاب ولكن تجربة يوفيتش مازالت لها أصداؤها مع مسئولي النادي.

ويعد خوسيه لاتاسا الاختيار المحتمل الآخر، وراقبه النادي من فترة وتزداد الثقة به.

ووضعت الصحيفة العديد من الأسماء المرشحة للانضمام لريال مدريد، وهم: "هاري كين، روبرتو فيرمينو، ماركوستورام، جوسيليو، جونسالو راموس، هوليماند، كاي هافيرتز، كولو مواني، فيكتور أوسيمين، كريم أدايمي".

هاري كين ريال مدريد الدوري الاسباني دوري ابطال اوروبا الفارو رودريجز

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