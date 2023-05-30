الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع درجات الحرارة غدًا وحتى السبت.. أبرز الظواهر الجوية طوال 3 أيام

الأرصاد
الأرصاد

كشفت خريطة التنبؤات عن الظواهر الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من غدٍ الأربعاء 31 مايو وحتى السبت 3 يونيو ارتفاعًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة يتراوح من 3- 5 درجات، لتكون الأجواء شديدة الحرارة على كل الأنحاء خلال ساعات النهار. 

ويشهد، اليوم الثلاثاء، طقسًا معتدلًا فى الصباح الباكر، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدلًا على باقي الأنحاء، مع نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 22 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى  26 درجة.

التنبؤات الظواهر الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية ساعات النهار القاهرة

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