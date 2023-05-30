الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع سيدة تبث فيديوهات إباحية مقابل أرباح بالقليوبية

متهمة
متهمة

تباشر النيابة العامة، الثلاثاء، التحقيق مع سيدة تبث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات بغرض تحقيق أرباح مادية.

كان نشر أحد الحسابات عبر فيسبوك شكوى أحد المواطنين مدعومة بصور تضرر خلالها من قيام إحدى السيدات ببث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات.

بالفحص أمكن تحديد المشكو في حقها وتبين أنها إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها هاتف محمول يحوى الآثار والأدلة الرقمية الدالة على مزاولتها النشاط سالف الذكر.

وبمواجهتها أقرت بمزاولتها ذلك النشاط بغرض تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيق.

أرباح مادية فيديو منافية سيدة النيابة العامة

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