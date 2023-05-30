انطلاق الجمعية العمومية للمهندسين لبحث سحب الثقة من طارق النبراوي

انطلقت اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

ووجهت اللجنة المشرفة برئاسة المهندس هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للحضور والمشاركة اليوم بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وتنعقد الجمعية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قاعة رقم ٤ ـ مدينة نصر، بجدول أعمال من بند واحد وهو التصويت على سحب الثقة من السيد نقيب المهندسين.

وقالت اللجنة المشرفة على الجمعية، إن إجراءات الحضور تتم طبقا لأحكام المادة ١٢ من قانون نقابة المهندسين رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ م وتعديلاته والنظام الداخلى.

ويجري التصويت بالحضور الشخصى ولا يقبل أى توكيلات أيا كانت، ويجب إحضار بطاقة الرقم القومى وكارنيه عضوية النقابة ثم تقديمه الي لجنة الإشراف.