قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية وذلك على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: المشاكل المالية حادّة، لكي تحلّها، قاوم رغباتك الحالية للنفقات غير المجدية.

عاطفياً: سماؤك العاطفية تكون سعيدة، وتتحسّن بعض الأمور رويداً رويداً كما ترغب.

صحياً: مقاومة المغريات لدفعك إلى الإفراط في الطعام أمر إيجابي يسجل لمصلحتك.

- الثور

مهنياً: البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً.

عاطفياً: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه.

صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد الأولاد.

- الجوزاء

مهنياً: يزيل هذا اليوم الالتباسات السابقة ويجعلك أكثر تناغماً مع المحيط.

عاطفياً: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب.

صحياً: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابياً.

- السرطان

مهنياً: تجنب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر.

عاطفياً: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات، أنت متواضع ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك.

صحياً: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح.

- الأسد

مهنياً: تشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك.

عاطفياً: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك.

صحياً: اتصل بمحيطك بشكل أفضل ولا تغلق الباب أمام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك.

- العذراء

مهنياً: راهِن على هذا اليوم الواعد ماليا كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خياراً جديداً.

عاطفياً: راجع بعض المشاكل وأنعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب.

صحياً: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى.

- الميزان

مهنياً: تعيد النظر في الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوباً من المسؤولين أو من مراكز القوى أو السلطات.

عاطفياً: جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة، وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيب.

صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين.

- العقرب

مهنياً: قد تنزعج من تصرف أحد الزملاء وتجد نفسك أمام ظروف مربكة، وقد تحزنك بعض التطورات.

عاطفياً: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعداً وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك.

صحياً: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة، وتحرك الجسم.

- القوس

مهيناً: تتحسّن علاقاتك باستمالة الزملاء إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية. لا تجعل ضغوط العمل سبباً في المشكلة بينك وبينهم.

عاطفياً: الحب يعيدك بالزمن الى الوراء فاسعد به، ولكن لا تبالغ في تقدير نفسك لئلا تقع في المشاكل.

صحياً: خفّض استهلاكك من اللحم وفضّل الأسماك على غيرها، المعدة بيت الداء فكن حكيماً في ما تأكل.

- الجدي

مهنياً: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض العراقيل. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.

عاطفياً: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد. ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.

صحياً: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة. العلاج الناجح هو المشي.

- الدلو

مهنياً: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح.

عاطفياً: إذا كان لديك شك في الطرف الآخر فحاول التأكد من شكوكك قبل أن تقدم على أمر لا تحمد عقباه.

صحياً: ابدأ بممارسة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم.

- الحوت

مهنياً: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.

عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.

صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.