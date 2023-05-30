حظك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية وذلك على النحو التالي.
- الحمل
مهنياً: المشاكل المالية حادّة، لكي تحلّها، قاوم رغباتك الحالية للنفقات غير المجدية.
عاطفياً: سماؤك العاطفية تكون سعيدة، وتتحسّن بعض الأمور رويداً رويداً كما ترغب.
صحياً: مقاومة المغريات لدفعك إلى الإفراط في الطعام أمر إيجابي يسجل لمصلحتك.
- الثور
مهنياً: البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً.
عاطفياً: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه.
صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد الأولاد.
- الجوزاء
مهنياً: يزيل هذا اليوم الالتباسات السابقة ويجعلك أكثر تناغماً مع المحيط.
عاطفياً: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب.
صحياً: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابياً.
- السرطان
مهنياً: تجنب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر.
عاطفياً: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات، أنت متواضع ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك.
صحياً: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح.
- الأسد
مهنياً: تشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك.
عاطفياً: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك.
صحياً: اتصل بمحيطك بشكل أفضل ولا تغلق الباب أمام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك.
- العذراء
مهنياً: راهِن على هذا اليوم الواعد ماليا كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خياراً جديداً.
عاطفياً: راجع بعض المشاكل وأنعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب.
صحياً: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى.
- الميزان
مهنياً: تعيد النظر في الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوباً من المسؤولين أو من مراكز القوى أو السلطات.
عاطفياً: جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة، وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيب.
صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين.
- العقرب
مهنياً: قد تنزعج من تصرف أحد الزملاء وتجد نفسك أمام ظروف مربكة، وقد تحزنك بعض التطورات.
عاطفياً: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعداً وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك.
صحياً: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة، وتحرك الجسم.
- القوس
مهيناً: تتحسّن علاقاتك باستمالة الزملاء إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية. لا تجعل ضغوط العمل سبباً في المشكلة بينك وبينهم.
عاطفياً: الحب يعيدك بالزمن الى الوراء فاسعد به، ولكن لا تبالغ في تقدير نفسك لئلا تقع في المشاكل.
صحياً: خفّض استهلاكك من اللحم وفضّل الأسماك على غيرها، المعدة بيت الداء فكن حكيماً في ما تأكل.
- الجدي
مهنياً: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض العراقيل. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.
عاطفياً: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد. ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.
صحياً: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة. العلاج الناجح هو المشي.
- الدلو
مهنياً: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح.
عاطفياً: إذا كان لديك شك في الطرف الآخر فحاول التأكد من شكوكك قبل أن تقدم على أمر لا تحمد عقباه.
صحياً: ابدأ بممارسة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم.
- الحوت
مهنياً: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.
عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.
صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.