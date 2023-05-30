الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت شهير بمنطقة التجمع

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية بالقاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل محل سوبر ماركت شهير بمنطقة التجمع، دون وقوع إصابات.

 

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. 

 

وبإخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

5 آخرين اجهزة ابي 3 سيارات إخطار النيابة اشرف الجندي

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