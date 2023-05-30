الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد سامى يكشف صفات زوجته مى عمر ومواقف طريفة لهما بالمطبخ

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

كشف المخرج محمد سامي، عن صفات زوجته الفنانة مي عمر، بعيدًا عن التصوير، مؤكدًا أنها شخصية هادئة جدًا، ولا تتحدث كثيرًا خاصة إذا كانوا في جلسة من الجلسات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن ابنته الكبرى تشبهه كثيرًا في صفاته وحركته، كما أن  ابنته الصغرى تشبه والدتها في كل صفاتها.

وأشار إلى أن زوجته الفنانة مي عمر تطبخ بطريقة غريبة؛ وذلك لأنها تستخدم كرسي البار وتضعه أمام البوتجاز وتمسك الهاتف دائما بيدها.

مواقف طريفة داخل المطبخ

وكشف كل منهما مواقف لهما داخل المطبخ، ومنها ما ذكرته مي عمر لزوجها خلال إصراره على طبخ ملوخية، وقام بوضعها في حلة مليئة بالشوربة لتصبح في النهاية شوربة باللون الأخضر، لتوضح أنها تبرع في عمل السي فود، ويرد هو بأنه لا يحبه. 

محمد سامي مي عمر صفات زوجته المطبخ مواقف طريفة

مواد متعلقة

ثنائى مميز وتعاون ثامن.. تفاصيل عودة أحمد زاهر للسباق الرمضانى بتوقيع محمد سامى

لبنى ونس: محمد سامى نوّر على موهبتى.. ومحمد رمضان مجتهد جدًا

محمد سامي كتب اسمه 6 مرات عليه.. تتر "جعفر العمدة" كلمة السر

لماذا تصدر محمد سامي الترند؟.. تفاصيل ومواعيد عرض "جعفر العمدة"

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

حملات البحث عن "أبو خروف" تضبط 182 تاجر مخدرات بالإسكندرية

النيابة تستمع لأقوال الزوج في قتل أجنبية لطفلتها بالتجمع

هارب من 52 حكما قضائيا.. القبض على صاحب شركة متهم بالنصب

منافس ترامب الجمهورى: أمريكا "تميل نحو الإفلاس" برغم اتفاق سقف الدين

الإمارات تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الخميس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟