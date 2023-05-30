محمد سامى يكشف صفات زوجته مى عمر ومواقف طريفة لهما بالمطبخ

كشف المخرج محمد سامي، عن صفات زوجته الفنانة مي عمر، بعيدًا عن التصوير، مؤكدًا أنها شخصية هادئة جدًا، ولا تتحدث كثيرًا خاصة إذا كانوا في جلسة من الجلسات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن ابنته الكبرى تشبهه كثيرًا في صفاته وحركته، كما أن ابنته الصغرى تشبه والدتها في كل صفاتها.

وأشار إلى أن زوجته الفنانة مي عمر تطبخ بطريقة غريبة؛ وذلك لأنها تستخدم كرسي البار وتضعه أمام البوتجاز وتمسك الهاتف دائما بيدها.

مواقف طريفة داخل المطبخ

وكشف كل منهما مواقف لهما داخل المطبخ، ومنها ما ذكرته مي عمر لزوجها خلال إصراره على طبخ ملوخية، وقام بوضعها في حلة مليئة بالشوربة لتصبح في النهاية شوربة باللون الأخضر، لتوضح أنها تبرع في عمل السي فود، ويرد هو بأنه لا يحبه.