الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء: ملايين الأمريكيين سيفقدون وظائفهم حال رفض الكونجرس رفع سقف الديون

الكونجرس
الكونجرس

أكد عدد من الخبراء، أن ملايين الأمريكيين قد يفقدون وظائفهم إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون في الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.

وقال التقرير، إن المشرعون فشلوا في رفع سقف الديون قبل الموعد النهائي (المحدد في الخامس من يونيو) أو حتى التخلف عن السداد على المدى القصير قد يكلف الأمريكيين أكثر من مليون وظيفة، ويمثل تهديدًا خطيرًا للانتعاش الاقتصادي الذي حققته البلاد منذ الوباء.

وقال جوش بيفنز، كبير الاقتصاديين في معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز أبحاث تقدمي، لموقع "إنسايدر" إن "التخلف عن السداد الفعلي سيؤثر على كل قطاع على حدة" في اقتصاد الولايات المتحدة مضيفًا أن النقاش الدائر حول التخلف عن السداد المحتمل يمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي.

من جانبه، قال مايك كونزال، مدير تحليل الاقتصاد الكلي في معهد روزفلت للأبحاث، في تصريحات صحفية، إن "الوصول إلى سقف الديون، حتى مجرد توقعه، يمثل تهديدًا خطيرًا" للانتعاش الاقتصادي للبلاد.

وأضاف كونزال: "ليست الأسواق المالية وحدها هي التي ستعاني، وأي نوع من التخلف عن السداد سيضع ضغوطًا كبيرة على بقية الاقتصاد الحقيقي، فمدفوعات الضمان الاجتماعي ستتأخر على الفور، وهذا من شأنه أن يسبب مشقة للكثيرين ويسبب على الفور ذعر المستهلكين، ووقف الإنفاق، وإبطاء الاقتصاد، مما يهدد بركود كبير".

ويحذر الخبراء من الانتظار حتى اللحظة الأخيرة فيما يخص ازمة سقف الدين الأمريكي، مما قد يؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي.

وقال بيفينز: "إذا تخلفنا عن السداد واستمر ذلك لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، أعتقد أنك يمكن أن تتحدث عن زيادات في معدل البطالة كما رأينا في الأزمة المالية لعام 2008".

واشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى التخفيضات المحتملة للوظائف، فإن التخلف عن السداد يهدد بعرقلة تمويل البرامج الفيدرالية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين. 

فعلى سبيل المثال، وجد تحليل حديث من مركز السياسات بين الحزبين أنه في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو -في حال تخلف الولايات المتحدة عن السداد - يمكن أن تنفد الأموال الفيدرالية لدفع الفوائد من خلال البرامج بما في ذلك الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.

وقال برنارد ياروس، الخبير الاقتصادي: "ليس هناك ركن من الاقتصاد الأمريكي يمكنه تجنب تداعيات سماح المشرعون  للخزانة باختراق سقف الديون وعدم القدرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد".

وأضاف: "جميع قطاعات الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك الخدمات الصحية ، والتي عادة ما تكون مقاومة للركود، سوف تعاني ، وسيعانون بشكل خاص هنا لأنك ستتأخر المدفوعات".

اقتصاد الولايات المتحدة الاقتصاديين الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد الكلي السياسة الإقتصادية الخزانة الخبراء

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أشرف صبحى: يحق لمرتضى منصور حتى الآن خوض انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة

بلومبرج: اتفاق سقف الدين المبدئى ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكى

"عايزة أمثل".. مروة عبدالمنعم: مبصرفش على بيتى إلا من خلال التمثيل

أول تعليق من مارسل كولر عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا

الزفاف الملكى.. من سيحضر حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟