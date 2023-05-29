البابا تواضروس: نقص المحبة وراء ظهور الإرهاب والعنف المجتمعي

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العلاقات عندما تبنى على المحبة تكون مريحة للإنسان، ولهذا يؤكد في كل كلماته أن المحبة لا تسقط أبدًا.

العالم اليوم بدأ يُسرق المحبة بالاختراعات والتكنولوجيا

وقال البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الاختراعات والتكنولوجيا بدأت تسلب المحبة من العالم، مؤكدًا أنه بسبب ضياع محبة العالم يعيش متوترًا والأمراض النفسية ازدادت بالعالم.

وتابع: "نقص المحبة هو سبب ظهور الإرهاب والعنف الأسري والمجتمعي على مستوى الدول، مؤكدًا أن المحبة تعني وجود الله.

واستطرد أن العلاقات تبنى على أساس المحبة، عملًا بالمقولة المشهورة بالكتاب المقدس "الله محبة"، لأن المحبة هي الله، ولا تسقط أبدًا لأن الله لا يسقط.