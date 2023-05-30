الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتاة من البحيرة تُوُصى بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

الدكتور هاني جميعة
الدكتور هاني جميعة

استقبل الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فى مكتبه، بحضور الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، الطالبة نغم، التى أوصت فى وصيةٍ لها بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

 

وأوصت نغم  بالتبرع بأعضاء جسدها وأنسجته وأى جزء منهم يمكن زرعه مستقبلاً وفقا للتقدم العلمى للمحافظة على حياة شخص مصرى الجنسية، أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده.

 

وحررت هذه الوصية بإرادة حرة مستنيرة لا يشوبها غلط أو تدليس وأقرت فى وصيتها بأنه لا يجوز لأي من ورثتي الحصول على أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى أو معنوى جراء تنفيذ هذه الوصية. 

 

وأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم تحرير الوصية وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية،  ويخضع التبرع فى الحالة المماثلة لكافة أحكام هذا القانون.

 

وأعرب الدكتور هاني جميعة، عن تقديره لها ولرؤيتها فى أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى، وإعطاء حياة أفضل لهم،  ولمواجهة تجارة الأعضاء.

 

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم نشر هذا الخبر بالتنسيق معها، وذلك لتحفيز الآخرين على نهج هذا المنوال،  ومن باب إحياء النفس الوارد فى قوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.

أحكام القانون إدارة العلاج الحر أعضاء جسدها التبرع بالاعضاء بعد الوفاة الأستاذ الدكتور التبرع بالاعضاء

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