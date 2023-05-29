الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وسيراميكا في الدوري

الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الأهلي وسيراميكا، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في الجولة الـ 27 من بطولة الدوري.

 

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط بالكامل لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى محمد بسام حارس سيراميكا.

 

وكانت أولى خطورة الأحمر على مرمى بسام في الدقيقة 24 من انفراد لكهربا بعد تمريرة من حسين الشحات بعد فاصل مهاري من الأخير لكن كهربا وضع الكرة فوق مرمى بسام.

 

وبالدقيقة 33 عاد كهربا وسدد من خارج منطقة الجزاء، جاءت سهلة في يد بسام وعاد من جديد بانفراد في الدقيقة 43 وأضاعها من جديد في يد بسام بروعنة.

 

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري:

أما عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبدالمنعم كهربا.

 

 

 

 

 

 

الاهلى سيراميكا الدوري محمد بسام كهربا

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