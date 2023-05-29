بلغت 25 مليون جنيه.. ضبط مالك شركة بتهمة الكسب غير المشروع فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من القبض على متهم بغسل الأموال، وبحوزته 25 مليون جنيه في محافظة القليوبية.

أكدت تحريات الأموال العامة تعاقد مالك إحدى الشركات، بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق للشركة؛ مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة.

ومكنه ذلك من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات.

وذلك بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى 25 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.