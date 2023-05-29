مينا وليم: "ابدأ" كانت بتكليف من الرئيس ووطنت 23 صناعة مصرية

قال المهندس مينا وليم، المدير التنفيذي لمبادرة "ابدأ"، إن المبادرة كانت تكليفا من الرئيس السيسي لبرنامج الشباب الرئاسي، لرصد التحديات ومشكلات الصناعة في مصر، وبناء على التحديات نطرح حلولاً ونوطن صناعات حديثة ونعمق المكون المحلي.

أضاف وليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في السياسة" مع أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن البداية كانت بالتعرف على المصانع المتعثرة وإنقاذها، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات كبرى في المجال الصناعي، وإقامة مصانع تقلل من الفاتورة الاستيرادية.

أشار إلى أن المحور الثاني هو دعم الصناعة، عن طريق حل مشكلات أي مصنع على وجه السرعة وكل مصنع لديه مشكلة يتقدم بطلب على موقع المبادرة ونتحرك لحل المشكلة، والمحور الثالث كان التدريب وتأهيل عمالة مدربة لسوق العمل.

التحديات التي تواجه المستثمر الجديد

وكشف أن المبادرة وطنت 23 صناعة في مصر وهناك صناعات لم تدخل مصر من قبل، فاضطرت المبادرة لجذب مستثمرين أجانب باستثمارات مباشرة أو استيراد التكنولوجيا نفسها، مثل السليكون، مضيفا أن المستثمر الجديد في الصناعة يواجهه التحدي المعتاد وهو عدم درايته بالجهات التي يجب أن يتعامل معها، وبمجرد أن يتواصل مع المبادرة ترشده إلى التصاريح والأوراق وكل ما يريده ليبدأ المشروع، ولكن يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من أساسيات بداية المشروع.