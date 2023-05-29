مارينا نخلة تكشف دور "الهجرة" في تحسين أوضاع متحدي الإعاقة

أعربت مارينا نخلة، سفيرة وزارة الدولة للهجرة لمتحدي الإعاقة عن سعادتها بزيارة وزارة الهجرة الأسبوع الماضي:"الوزيرة كانت داعمة جدًا لفكرة تحسين حياة ذوي الإعاقة في مصر".

وأضافت نخلة، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة أنها تعمل مع أصحاب إعاقة في أمريكا وتعالجهم علاج نفسي، لافتة إلى أنها تمتلك أفكار عن كيفية تحسين حياة الناس في مصر، من خلال تقديم أجهزة يتم التبرع بها لمصر، وكيفية نقل تعليم نظام متحدي الإعاقة من أمريكا إلى مصر.

كما أشارت إلى أنها تريد عمل تطوير للمشرفين أو العاملين في هذا القطاع، حتى يقدموا خدمة أفضل لمتحدي الإعاقة، سواء في التعليم أو في علاجهم، مؤكدة أن هناك اهتمام من السيسي بذوي القدرات الخاصة: "اهتمام الرئيس واضح بهم، حيث بدأنا نرى ذوي الإعاقة في الأعمال الدرامية والتمثيل".