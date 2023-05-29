هانم الشربيني: "كلمات ليست كالكلمات" يرصد تفاصيل رفض محفوظ تجسيد شخصيته

صدر حديثا عن دار المحرر للنشر والتوزيع كتاب "كلمات ليس كالكلمات" وهو الكتاب الثاني لـ هانم الشربيني من سلسلتها في الكتابة عن الفنان الراحل أحمد زكي الذي بداتها بكتاب "أوراق أحمد زكي".

وصرحت هانم الشربيني، لـ"الدستور"، بأن كتاب كلمات ليس كالكلمات" هو ثاني كتاب له في سلسلة عن حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

وأشارت إلى أن الكتاب جاءت فكرته منذ العام الماضي فقد تحول عقلي لقطعة دخان مشتعلة، تحول لعقل متشتت باحث لاهث وراء حياة النجم أحمد زكي كنت أظن أنني سأقدم في ذكراه مادة صحفية وحيدة وأقف، لكنني دخلت كالمريد على عتبة باب الصالحين دلفت بقدمي للداخل، وجدت ظل إنسان محبوب مهموم مكبل بالمشاريع الفنية، نجم ذهب وترك حياة خلفه، ترك قصة حب انتهت نهاية عابثة، زواجًا لم يكتمل، ولدًا وحيدًا رحل.

ترك تراثًا نهب وبيع وتفرق وتمزقت حوائطه، كما ترك قصصًا تروى عنه أغلبها عن مشاكله أثناء التصوير، عن تقمصه ببراعة لكل الأدوار، عن قصص حب غير مكتملة له وانتهت دراما قصته بموت ابنه الوحيد بشقته.

وختمت الشربيني: "أحاول إيصال فكرة المحافظة على تراث أحمد زكي، لأن المكتبة العربية فقيرة جدًا بالنسبة لكتاباته رغم أنه نجم كبير، بل ويشكل مدرسة خاصة في السينما المصرية، وأحاول استكمال هذا المشروع حتى يكون ذاكرة حية عنه.

التفاصيل الكاملة لرفض محفوظ تجسيد شخصيته على شاشة السينما

وأشارت الشربينى إلى ان الكتاب يضم التفاصيل الكاملة المتعلقة بعلاقة أحمد زكي بنجيب محفوظ وكيف كان الأول معجبا بشخصية محفوظ خاصة بعد تحصله على جائزة نوبل وكيف سعى لتقديم شخصيته عبر شاشة السينما وكنت تجمعهم العديد من الجلسات إلا أن نجيب محفوظ رفض تجسيد شخصيته، وأكد انه شخصيته لا تصلح للسينما، لافتة إلى نجيب محفوظ كان يصف زكى بالحالم الذى يكمل حديثه من كثرة شغفه بتجسيد الشخصيات.

أما عن هانم الشربيني فهي كاتبة صحفية تعمل بمجلة الإذاعة والتليفزيون ومن ابرز ماقدمته كتاب "أوراق أحمد زكي: خطابات الغرفة ٢٢٢٩