عمرو مصطفى يكشف سبب إصراره على التلحين لـ أم كلثوم ويفجر مفاجأة

قال الملحن عمرو مصطفى، إنه يهدف من مشروعه بالذكاء الاصطناعي إحياء التراث والهوية المصرية العربية.

الذكاء الاصطناعي

وأكد عمرو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه بدأ المشروع بسبب حلمه ورغبته في أن يلحن بالعصر القديم: "تعرضت لهجوم شديد فور الإعلان عن هذا المشروع بالرغم من أن تاريخي الفني معروف".

وتابع: "لا أريد إثارة الجدل لكن أنا أحقق ما أرغبه، مؤكداً أنه لم يتعد على الحقوق الملكية لورثة الفنانة أم كلثوم، حيث طلب الإذن منهم في البداية، هذا المشروع هو إنتاج أغاني جديدة بالتراث والهوية المصرية القديمة".

حقوق الملكية الفكرية الفنية

واستطرد "مي فاروق هى من ستؤدي أغنية أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وسيتم إذاعتها وعرضها في تمام الساعة السابعة اليوم".

وذكر: "مطربو المهرجانات سرقوا ألحاني وألحان عبدالحليم حافظ ودي مهزلة واختراق للملكية الفكرية بشكل علني"، داعيًا بالتصدي لكل الحملات الممنهجة التي تسيء للدولة المصرية وهويتها وتراثها الفني".