السيتي يتصدر وليستر يظهر.. الأفضل والأسوأ في حصاد الدوري الإنجليزي

أسدل الستار على موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي أمس، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتمكن مانشستر سيتي من حصد اللقب الثالث على التوالي، بعد منافسة مع نظيره أرسنال كما عاد الجانرز ومانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية حصاد الأفضل والأسوأ في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الأفضل

بالتأكيد في الأندية سيتصدر السيتي حامل اللقب الأفضل هذا الموسم ويليه أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

السيتي تمكن من إنهاء الموسم بفارق 5 نقاط عن أرسنال الوصيف وحقق أكبر عدد انتصارات بـ 28 فوز مقابل 5 تعادلات و5 خسائر.

ويأتي بعده في الأفضل نيوكاسل حيث تلقى 5 خسائر فقط أيضًا وعاد لدوري الأبطال لأول مرة منذ 20 عامًا.

وقدم أرسنال موسم مميز مع مايكل أرتيتا وكان منافس شرس على اللقب حيث تعثر في الرمق الأخير وخاصة أخر 5 جولات حيث حقق 26 انتصار و6 تعادلات و6 خسائر.

وللانتقال عن اللاعبين فالبطبع الحديث سيكون عن إيرلينج هالاند مهاجم السيتي الذي أكل الأخضر واليابس هذا الموسم.

وحصد دمهاجم مانشستر سيتي جائزتي افضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم .

ونال هالاند الجائزة متفوقا على زميله البلجيكي كيفن دي بروين وثنائي ارسنال ، المكون من النرويجي مارتن أوديجارد والإنجليزي بوكايو ساكا.

كما تفوق هالاند على هاري كين هداف توتنهام وماركوس راشفورد هداف مانشستر يونايتد وكيران تريبيير نجم نيوكاسل يونايتد.

وسجل هالاند 36 هدفا وصنع ثمانية تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحطم هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي متفوقا على أندي كول وآلان شيرار ، حيث سجل كلاهما 34 هدفا عندما كان الموسم يتألف من 42 جولة كما حطم الرقم القياسي للنجم المصري محمد صلاح الذي سجل 32 هدفا مع فريقه ليفربول بعد أن أصبح الموسم يتكون من 38 جولة.

وكان هالاند فاز في وقت سابق بجائزة رابطة النقاد لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

كما فاز هالاند بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب يجمع بين جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب خلال موسم واحد، في تاريخ المسابقة.

ويأتي مع هالاند هاري كين مهاجم توتنهام الذي أحرز 30 هدفًا رغم عدم تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا.

أما في حراسة المرمى فنال دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي عن استحقاق جائزة القفاز الذهبي كأكثر حراس مرمى البريميرليج حفافظًا على نظافة شباكه بـ18 مباراة.

الأسوأ

يتصدر الأسوأ بالتأكيد ساوثهامبتون الذي هبط للتشامبيونشيب بعدما حقق 6 انتصارات فقط وتعرض لـ 25 هزيمة كأكثر فريق.

بجانب ساوثهامبتون قد ليدز يونايتد وليستر سيتي صاحب معجزة دوري 2016 موسم سيء للغاية وهبطوا رفقة ساوثهامبتون.

لكن رغم الهابطين إلا أن تشيلسي واحد من كبار البريميرليج قدم الأسوأ موسم له على الإطلاق في تاريخ مشاركته بالبطولة العريقة بعدما أنهى الموسم في المركز الـ 12 بـ 16 هزيمة و11 تعادل و11 انتصار فقط.

وفشل البلوز الذي قدم 3 مدربين في الموسم في التأهل لأي بطولة أوروبية للموسم المقبل.

وفي اللاعبين قدم هيونج سون مين مهاجم توتنهام موسم متواضع للغاية بعدما حصد الحذاء الذهبي للموسم الماضي.

وفي المدافعين قدم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الموسم الأقل له في الدوري الإنجليزي.