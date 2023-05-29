مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يختتم جلسته الثانية اليوم

عقد مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، اليوم اجتماعه السنوي في مقر المكتبة بمدينة الإسكندرية، وتُعد تلك الجلسة هي الثانية لمجلس الأمناء بعد جلسة الأمس التي عُقدت بالقاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتولي رئاسة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.



وفي بداية الاجتماع وجه مجلس الأمناء خطاب شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على حضور الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، والدعم غير المحدود الذي يقدمه للمكتبة إيماناً منه بمكانتها ودورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة.



واستمع مجلس الأمناء بتشكيله الجديد إلى تقرير شامل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، استعرض من خلاله رؤيته الشاملة لتطوير العمل في المكتبة وخططها المستقبلية بما يتواكب مع تطورات العصر.



كما وافق المجلس على مجموعة من القرارات المقترحة والتي سوف تُسهم في تعزيز دور ورسالة المكتبة في محيطها العربي والأفريقي والشرق أوسطي والدولي.



وعلى هامش الاجتماع قام أعضاء مجلس الأمناء بجولة تفقدية داخل المكتبة، وعقب انتهاء الاجتماع تم تنظيم جولة سياحية لأعضاء المجلس بمدينة الإسكندرية.

وفي سياق آخر تنظم مكتبة الإسكندرية الاربعاء المقبل ندوة “الإعلام الجديد: تحديات مهنية واجتماعية”.

ويفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بمشاركة مجموعة من أبرز وأهم قامات الإعلام المصري، حيث يناقش الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإذاعة والتليفزيون والعميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة موضوع "تغيير مناهج الإعلام وموقع الإعلام التقليدي في ضوء تحديات الإعلام الجديد". ويتناول الإعلامي الدكتور محمد عبده مقدم الأخبار بالتليفزيون المصري موضوع "الأخلاقيات المهنية في ضوء معطيات الإعلام الجديد"، بينما يطرح الدكتور سعيد المصري أستاذ الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة "أبرز التحديات الإعلامية التي تثيرها وسائل الإعلام الجديد وسبل المواجهة"، وستدير الندوة الإذاعية القديرة إيناس جوهر رئيسة الإذاعة الأسبق وأحد أهم رموز الإعلام في مصر.