الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سباليتى يؤكد رحيله: نابولى يستحق الأفضل وأنا لست مستعدًا لذلك

سباليتي
سباليتي

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي نابولي، رحيله عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وقال سباليتي في تصريحات صحفية اليوم: “في بعض الأحيان تنفصل بسبب الكثير من الحب، نابولي يستحق الأفضل وأنا لست مستعدًا لذلك، أخبرت دي لاورينتس أنني بحاجة إلى راحة لمدة عام قبل بضعة أسابيع، أنا سعيد لأنه قال ذلك بالأمس، إنها الحقيقة”.

وأعلن أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم أن لوتشيانو سباليتي رحل عن تدريب الفريق أمس رغم قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى خلال 33 عاما.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، عندما قاده أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا للقب حينذاك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة. 

وستكون مباراة نابولي المقررة على ملعبه أمام سامبدوريا يوم الأحد المقبل هي الأخيرة للفريق تحت قيادة سباليتي. 

وذكرت تقارير في إيطاليا أن نابولي سيتحرك للتعاقد مع لويس إنريكي، المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني، كي يحل مكان سباليتي. 

وارتبطت أسماء عدد من نجوم نابولي، ومن بينهم الهداف فيكتور أوسيمين ولاعب قلب الدفاع كيم مين جاي، بالانتقال لفرق أخرى هذا الصيف، خاصة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

سباليتي لوتشيانو سباليتي نابولى الدورى الايطالى سامبدوريا

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