محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة (صور)

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة ميدانية مكبرة لإزالة 4 حالات تعدى على مساحة 1300 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، منهم حالتين تقع على مساحة 700 م2 خلف إسكان الشباب بجوار مسجد " أبو بكر الصديق".

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة ضمن فعاليات الموجه الـ 21.

كما أشرف المحافظ على إزالة حالتين تعدى على مساحة 600 م2 بجوار عمارتى 350 و 351 بالمرحلة الثانية لإسكان الشباب ، فى حين تم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين ، بينما تم تأمين خروج المقيمين بهذه المساكن الغير مقننة والعشوائية حفاظاً على الأرواح.

شارك في الحملة كل من العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية ، والمدعمين بأسطول من اللوادر والمعدات والسيارات.