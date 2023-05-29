الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية عقب انتهاء فترة الامتحانات

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا متوسطا من المواطنين مع بدء إجازة نهاية العام لعدد من الصفوف الدراسية بعد انتهاء فترة امتحاناتهم للاستمتاع بإجازتهم الصيفية على شواطئ عروس البحر المتوسط.

وتعد شواطئ الإسكندرية بفئاتها الأربعة هو المصيف الاقتصادي الأول على مستوى المحافظات والجاذب لرحلات المحافظات المجاورة على مختلف الشواطئ المجانية، والخدمة لمن يطلبها، والشواطئ المميزة، والشواطئ السياحية، بدءا من ٥ جنيهات حتى ٢٥ جنيها.

ووفرت شواطئ الإسكندرية شاطئين مجانيين في قطاعي المدينة ليستقبل المصطافين دون أي رسوم مالية وهم شاطئ المندرة المجاني، وشاطئ الأنفوشي المجاني، ليحصل المواطن على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس مجانا أيضا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استمرار حملة لا لفرض الإكرامية والتأكيد على العمال بحسن معاملة الرواد، وأيضا حملة عدم السماح لرواد الشواطئ بالخروج من الشاطئ بملابس البحر احتراما لخصوصية الرواد ومراعاة الآداب العامة للطريق.

وتابع في تصريحات صحفية التأكيد على عدم استغلال الرواد بخلو الصف الأول وإلزام المستأجرين بالتعليمات وترتيب الشماسي بصورة متوازية والتنبيه عليهم بإشغال الصفوف الأولى أولا قبل البدء في أشغال الصفوف التالية.

وشدد على جاهزية شاطئ ذوي الهمم والانتهاء من صيانة رامب ذي الهمم والرامب الخاص بمكفوفي البصر، ليكون لهم ذات النصيب بالاستمتاع بإجازتهم الصيفية على شواطئ الإسكندرية.

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IMG_20220615_144737
اقبال النصطافين شواطىء الاسكندرية مصيف اسكندرية رحلات ايوم الواحد عروس المتوسط

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