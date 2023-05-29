مراسل "القاهرة الإخبارية": الأتراك يواصلون احتفالهم بفوز أردوغان بولاية جديدة

أكد عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية، استمرار الاحتفال بفوز رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية ثانية وذلك بمدن تركية متفرقة، كما أن تلك الاحتفالات مازالت متواصلة، حتى الآن بالعاصمة إسطنبول.

الانتخابات الرئاسية التركية

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أكد أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية سيتم إعلانها اليوم أوغدًا.

وأضاف أن هناك يومين من مرحلة الاعتراضات، وبعد انتهاء هذه الفترة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية.

العلاقات التركية العربية

أشار إلى أن أردوغان قبل الانتخابات بفترة قصيرة حسّن من علاقات بلاده مع دول المنطقة العربية وعلى رأسها مصر، وهذا التحسن لاقى اهتمامًا وترحيبًا كبيرًا من قبل الشعب التركي بالكامل.