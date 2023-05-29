الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لـ12 ساعة.. قطع المياه عن 3 قرى بمركز أهناسيا في بني سويف

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى “براوة ، دير براوة ، منشية الحاج” بمركز اهناسيا غداً الثلاثاء، ولمدة 12 ساعة من الـ 8 صباحا وحتى الـ8 مساء"، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة "براوة".

واعتذرت الشركة للمواطنين عن قطع المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت الشركة إلى أنه من المقرر توفير سيارات لمياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

أصحاب المخابز التنمية المحلية الشرب والصرف بني سويف مركز أهناسيا

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