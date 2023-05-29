وكيل "تعليم الغربية": لم نتلقي أي شكاوي من امتحانات الدبلومات الفنية

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية لم تتلقي أي شكاوي منذ انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية وحتي اليوم في يومها الثالث.

وأضاف وكيل “تعليم الغربية” في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن جميع اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية خلال اليوم الثالث، مؤكدًا أنه لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى من الامتحان في اليوم الثالث من الامتحان.

وأكد وكيل الوزارة، أنه قام بمتابعة كنترولات اللجان المختلفة، موجهًا بضرورة الالتزام بأعداد كراسات الإجابة وفقاً لكشوف المناداة، وأرقام نماذج الكراسات وفقاً لكل مادة، وتجهيز استمارات الغياب لجميع الطلاب الغائبين، والتأكد يومياً من شخصية الطلاب الممتحنين عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية لكل طالب.

وأضاف أنه تفقد عددا من لجان الدبلومات الفنية والتي تؤدي ثالث أيام الامتحانات التحريرية على مستوى الجمهورية، بإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تفقد لجنة مدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة بجميع اللجان.

كما قام في ثان أيام الإمتحانات بمتابعة الامتحانات التحريرية، بإدارة غرب طنطا التعليمية، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة بجميع اللجان، وقبلها وفي يومها الأول تفقد لجان الإمتحانات بإدارتي المحلة وسمنود.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر ، حيث تم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، موضحًا استمرار أعمال غرفة العمليات حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.