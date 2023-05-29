الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد مستجدات المرحلة الأولى من مشروعات "حياة كريمة" بقرى ناصر

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مركز ناصر لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة ، بحضور العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، وعلى يوسف  رئيس مركز ناصر، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل بها.

وتفقد نائب محافظ بني سويف، مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة بقرى وتوابع الوحدة المحلية لقرية الحمام في المرافق الخدمية والحيوية المختلفة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتضامن والشباب والرياضة والكهرباء والزراعة  ومشروعات التنمية المحلية المتعلقة بالمواقف العمومية للسيارات والأسواق ونقاط الإطفاء وغيرها من المرافق.

أشار  الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف  إلى توجيهات المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة  لسير العمل بمشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى تكليفات رئاسة الوزراء باستمرار متابعة المشروع ، الذي يستهدف إحداث تطوير في كل التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة لإحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات وكل القطاعات.

 

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوحدة المحلية بني سويف رئاسة الوزراء شباب والرياضة

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