الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طعنة محتملة فى ظهر بوتين.. قائد "فاجنر" يقلب الطاولة ويحذر الكرملين من تجاهله

مجموعة فاجنر العسكرية
مجموعة فاجنر العسكرية الروسية

علّق حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، على تصريحات مؤسس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجن، والتي وصفها بـ"أنها طعنة مُحتملة في ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقال إن مؤسس مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يقلب الطاولة ويحذر الكرملين من تجاهله، وهو ما يعد من أخطر تصريحاته في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تجاهل الإعلام الروسي والكرملين له منذ السيطرة على مدينة سوليدار الأوكرانية والآن السيطرة على باخموت التي رأها الجميع بأنها مستحيلة.

وأضاف أن الخبراء الروس يقولون إن قائد فاجنر يهاجم وزارة الدفاع الروسية، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع التى يهاجم فيها قائد العملية العسكرية الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف، لافتًا إلى أن تصريحات القائد الخاص تثير الداخل الروسي، لكن معظم الروس يؤيدون ما يتحدث عنه بريجوجن.

ونوه إلى أن "قائد فاجنر قال إنه حال استمر التعامل الروسي في هذه الأزمة كالسابق فهذا سيتسبب في اندلاع حرب أهلية في البلاد، فالطبقة العادية هي التي ترسل أبناءها إلى الحرب، أما التي لديها أموال فتذهب للاستجمام".

مدينة سوليدار باخموت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية مجموعة فاجنر قائد فاجنر

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