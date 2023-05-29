محافظ مطروح يستقبل أولى رحلات "الشارتر" بمطار العلمين الدولي

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الإثنين، أولى رحلات طائرات “الشارتر” السياحية، القادمة من دولة كازاخستان في مطار العلمين الدولى، وذلك مع بدء حركة السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح مع بدء موسم الصيف السياحى.

وقامت الادارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح بإهداء البرشورات الدعائية والخرائط باللغات الأجنبية المختلفة وكروت “البوستال” التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية وكذلك الهدايا التذكارية من أوراق البردي والورود والتمور وهدايا الأطفال.

كما قامت فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم الأغاني الفلكورية واستعراض التنورة وكذلك أغنيات باللغة الإيطالية ترحيبا بزوار المحافظة.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود التعاون من وزارة الطيران ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وكافة جهود التنظيم وحسن الاستقبال للسياحة الوافدة من مطار العلمين الدولى وإدارة السياحة بالمحافظة0



وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن موسم الصيف السياحي بدأ مبكرا مع تدفق حركة السياحة الأجنبية على مطروح للموسم السياحى لعام ٢٠٢٣.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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