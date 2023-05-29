لو فاتك الترند| صفاء أبوالسعود تشارك فى حفل ختام مهرجان إبداع.. وننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند اليوم، وتنوعت ما بين أخبار فنية واجتماعية وسياسية، وفى هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز هذه الأخبار بنشرة "لو فاتك الترند".

مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: نشيد بجهود مصر فى استقبال السودانيين

أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، بجهود مصر في استقبال السودانيين فى ظل اندلاع الأزمة الحالية التي يمر بها السودان.

https://www.dostor.org/4409146

رئيس تيار الحكمة العراقي: مصر رمح الأمة لما تمتلكه من موقع استراتيجي هام

قال سماحة السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، إن مصر تمثل الشقيقة الكبرى للعرب، حيث تمثل هذه الدولة بُعدًا حضاريًا وتاريخيًا كبيرًا، لذا العلاقات العراقية المصرية تمثل محورًا هامًا في المنطقة العربية بالكامل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

https://www.dostor.org/4409149

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

ينشر "الدستور" أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023، والتى تم اعتمادها منذ قليل، حيث حصلت الطالبة منار إبراهيم عبدالعزيز عبدالوهاب، الطالبة بمدرسة شريف أحمد محمد صالح العبد التابعة للإدارة التعليمية بمركز أبوحمص، على المركز الأول بمجموع ٢٧٩.٥.

https://www.dostor.org/4409174

صفاء أبوالسعود تشارك فى حفل ختام مهرجان إبداع.. غدًا

تشارك الفنانة صفاء أبوالسعود، غدًا، في حفل ختام الموسم الـ١١ لمهرجان إبداع الذي تقيمه سنويًا وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، حيث تقوم الفنانة صفاء أبوالسعود بإلقاء الكلمة الخاصة بلجان التحكيم.

https://www.dostor.org/4409015

علامات تدل أنك تعاني من هشاشة العظام

عادة ما تكون عظامنا قوية في الصغر، لكن مع تقدمنا ​​في العمر، ننتج كمية أقل من الكولاجين، وهو البروتين المسئول عن صحة المفاصل وشد الجلد، مما يجعلها أضعف.

https://www.dostor.org/4408754

يحتفل به جوجل اليوم.. من هو عبدالرحمن منيف؟

يحتفل "جوجل"، اليوم، بـ عبدالرحمن منيف وهو أديب وناقد سعودى مشهور، حيث احتفى مؤشر البحث العالمي اليوم بذكرى ميلاد الكاتب العربي الكبير عبدالرحمن منيف، فى هذا السياق نرصد من هو؟.

https://www.dostor.org/4409029