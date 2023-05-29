يحتفل به جوجل اليوم.. من هو عبد الرحمن منيف؟

يحتفل جوجل اليوم بـ عبد الرحمن منيف وهو أديب وناقد سعودى مشهور، حيث أحتفى مؤشر البحث العالمي اليوم بذكرى ميلاد الكاتب العربي الكبير عبد الرحمن منيف، فى هذا السياق نرصد من هو؟.

عبد الرحمن منيف

_ خبير اقتصادي وأديب وناقد حداثي سعودي.

_ هو واحداً من أهم الكُتاب والرِوائيين العرب خلال القرن العشرين، وأشهر رُواة سيرة الجزيرة العربية المُعاصرة.

_كان والده ‹إبراهيم العلي المنيف من كبار تجار نجد (العقيلات) الذين اشتهروا برحلات التجارة بين القصيم والعراق، والشام.

_عُرِف ‹عبد الرحمن مُنيف وهذا اسم شهرته،› مفكراً وناشطاً سياسياً ‹حزبياً،› ثم خبيراً اقتصادياً ‹حاصلاً على درجة الدكتوراه،› وكاتباً صحفياً ‹محباً للفن التشكيلي،› ثم مؤلّفاً روائياً ‹منصرفاً عن أعمال الصحافة،› وقاصاً، وكاتب سيرِ.

_ عبد الرحمن منيف ولد في عمان وعاش فترةً من طفولته في ظل إمارة شرق الأردن ثمّ في السعودية.

_ تزوج من سيدة سورية تدعى سعاد قوادري وأنجب منها ثلاث أبناء وابنة واحدة.

_تولى تحرير مجلة «النفط والتنمية» العراقية حتى عام 81م حيث غادر إلى فرنسا متفرغاً للكتابة.

_عاد إلى دمشق خلال عام 86م، حيث صارت مقر إقامته الدائمة، إلى حين توفي، وبها دُفن، بناء على وصيته.

_ خاض في العراق غمار النشاط السياسي خلال مرحلة مهمة من تاريخ العراق، ولكنه ما لبث أن اُبعِد بعد توقيع حلف بغداد عام 55م من العراق مع عدد كبير من الطلاب العرب.

_ تنقل بين الكثير من العواصم والمدن من عمان إلى بغداد، ومنها إلى القاهرة، ثم إلى بلغراد ودمشق وبيروت، وبعدها إلى بغداد وباريس، ثم عودة إلى دمشق في رحلة أخيرة امتدت حتى وفاته.

_ساهم مُنيف في تقديم كتاب «ثقَافَة التسَلّط وسُلطَة الثقافة» للكاتب البحريني بدر عبد الملك.

_حاز على جائزة العويس الثقافية في دورتها الثانية عام 89م، وحصل على جائزة ملتقى القاهرة للإبداع الروائي في دورته الأولى عام 98م.

وفاة عبد الرحمن منيف

_عن عمر ناهز السبعين عاما، وعلى إثر أزمة قلبية، غيَّب الموت الأديب السعودي في مدينة دمشق يوم السبت غرة شهر ذو الحجة لعام 1424 هجرية ‹الرابع والعشرين من يناير لعام 2004م› بعد ترحال ومناف طويلة.