10 دروس مستفادة من الروائي البريطاني الشهير "تشارلز ديكنز"

نقل تشارلز ديكنز حكمته التي لا تقدر بثمن، من خلال شخصياته، ورحلاتهم، في كتبه وأعماله، حيث قدم رؤى عميقة للحالة الإنسانية، فكتب عن قوة التعاطف والمرونة والنمو الشخصي التي تغير الحياة.

فمر تشارلز ديكنز، بالكثير من التجارب الحياتية أو في مجالات عمله المتنوعة، فقد عمل روائيًا وصحفيًا ومحررًا ورسامًا بريطانيا، كما ألف مجموعة من الروايات الكلاسيكية التي لاقت انتشارًا واسعًا بين القراء مثل أوليفر تويست، ترنيمة عيد الميلاد، مذكرات بكوك، ديفيد كوبرفيلد، وغيرها من الكتب والروايات.

وديكنز واحد من أهم كتاب القرن التاسع عشر، ومن أبرز إنجازاته، تقديمه في أعماله الصورة الصارخة للطبقة الدنيا في العصر الفيكتوري، مما ساعدت تلك الصورة على إحداث تغيير اجتماعي.

ولهذا نقدكم لكم في السطور التالية، 10 دروس مستفادة يمكنك تعلمها من كتب تشارلز ديكنز:

تأمل في بركاتك الحالية

يرى ديكيز، أهمية اللحظة الحالية التي يعيشها الإنسان، فمن أشهر أقواله: "تأمل في بركاتك الحالية، التي يمتلك كل واحد الكثير منها، وليس في مصائب الماضي، التي يعاني منها الجميع"

لا تخجل من دموعك

وفي روايته Great Expectations، يعلمنا ديكنز، أن "السماء تعلم أننا لا يجب أن نخجل أبدًا من دموعنا، لأنها تمطر على تراب الأرض، والذي يغمر قلوبنا القاسية" مشيرًا إلى أنه يفضل البكاء أكثر من أي شئ، لأنه يجعله أكثر لطفًا بنفسه.

كن لطيفا مهما حدث

وبحسب كتابه Charles Dickens' Hard Times، يوجه ديكنز، قرأه إلى ضرورة أن يكون لديهم "قلب غير قاسي، ومزاج لا يتعب، ولمسة لا تؤلم أبدًا".

لا تتخلى عن الإيمان بالحب الحقيقي

"آمل أن يكون الحب الحقيقي والحقيقة أقوى في النهاية من أي شر أو سوء حظ في العالم" هكذا يؤمن تشارلز ديكنز، وأحد أشهر أقواله.

كرّس نفسك لأهدافك

وفي كتابه David Copperfield، يقول تشارلز ديكنز: "المعنى ببساطة هو أنه مهما حاولت أن أفعله في الحياة، حاولت من كل قلبي أن أفعل شيئًا جيدً ؛ وكل ما كرست نفسي لأجله، كرستها بالكامل؛ وهذا فعلته في الأهداف الكبيرة والصغيرة، لقد كنت دائمًا جديًا تمامًا".

العمل بإخلاص

وفي كتابه، ديفيد كوبرفيلد، يؤكد ديكنز على أهمية العمل من القلب بإخلاص، قائلاً: "كان يعرف ما يكفي عن العالم، ليعرف أنه لا يوجد فيه أفضل من الخدمة من القلب بإخلاص".

التسويف هو سارق للوقت

ينصح ديكنز، قرأه بعدم التسويف، فمن أشهر كلماته: "نصيحتي هي ألا تفعل غدًا، ما يمكنك فعله اليوم، لأن التسويف هو سارق الوقت".

افعل الخير في صمت

يرى ديكيز أنه عليك أن تفعل كل ما في وسعك ولا تتحدث عنه قدر الإمكان، "افعل الخير في صمت".

سلح نفسك بالثقة وروح الدعابة

يرى ديكنز أن "العالم ملك لأولئك الذين شرعوا في التغلب عليه، مسلحين بالثقة بالنفس وروح الدعابة".

اجعل نفسك مكان الآخرين

كما ينصحنا تشارلز ديكنز، بكلماته الشهيرة: "حاول أن تفعل مع الآخرين كما تحب أن يفعلوا بك، ولا تثبط عزيمتهم إذا فشلوا في بعض الأحيان".