الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لاحقتها شائعات المرض والاعتزال.. عبلة كامل تتصدر ترند "جوجل"

عبلة كامل
عبلة كامل

تصدر اسم الفنانة عبلة كامل، عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول اسمها بسبب المطالبة بتكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليرد الأخير بأن الفنانة ترفض قبول دعوات التكريم.

مطالب جماهيرية بعودة “عبلة كامل”

وتحظى الفنانة عبلة كامل بقاعدة جماهيرية كبيرة بين جميع الفئات العمرية، نظرًا لاعمالها الفنية وتاريخها الفني الممتد سواء في السينما أو التلفزيون، خاصة أن أعمالها تخلو من المشاهد الخادشة للحياء، وهو ما منحها قدرًا كبيرًا من الاحترام والتقدير لدى الأسر المصرية.

وطالب جمهور ومحبي الفنانة عبلة كامل بعودتها للساحة الفنية بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام، منذ عرض آخر أجزاء مسلسل “سلسال الدم” عام 2018.

شائعة مرضها بسرطان الثدي واعتزالها الفن

وعلى مدار فترة الغياب التي استمرت لـ5 أعوام، لاحقت الشائعات “عبلة كامل” تنوعت بين إصابتها بمرض سرطان الثدي، وهو ما أثار خوف محبيها وقلقهم عليها، خاصة مع امتناعها عن الرد أو الظهور في أي من البرامج الفنية، الأمر الذي ساهم في إطلاق شائعة جديدة عن اعتزالها العمل الفن.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة ما أثير عن اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها بإحدى المستشفيات.

وتابع “زكي” في تصريحات له: “أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه”.

وأضاف: “عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني”.

آخر أعمال عبلة كامل 

كانت أخر أعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل سلسال الدم الجزء 5، حيث دارت أحداثه استكمالًا للأحداث السابقة، وخلال الجزء الأخير من المسلسل تزداد النيران بين نصرة، والعمدة هارون خاصة بعد دخول نصرة السجن مرة ثانية، بعد اتهامات ظالمة من قبل هارون، حيث تشهد صراعات قوية بين الاثنين.

وضم مسلسل سلسال الدم 5، مجموعة من النجوم، منهم: عبلة كامل، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، أميرة نايف، أحمد سلامة، والعمل من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.

البرامج التلفزيونية أعمالها الفنية اعتزالها الفن التلفزيون خادشة للحياء جماهيري رانيا فريد شوقي رياض الخولي عبلة كامل

الأكثر قراءة

عصر جديد.. الموتى يعودون من «بوابة الذكاء الاصطناعى»

"مش للمنظرة".. جمال شعبان يكشف مفاجأة في صورة دولارات محمد رمضان

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

خلاف على "ماكينة الرى".. حبس 4 متهمين بتبادل إطلاق النيران فى كرداسة

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس