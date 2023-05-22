لاحقتها شائعات المرض والاعتزال.. عبلة كامل تتصدر ترند "جوجل"

تصدر اسم الفنانة عبلة كامل، عمليات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول اسمها بسبب المطالبة بتكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليرد الأخير بأن الفنانة ترفض قبول دعوات التكريم.

مطالب جماهيرية بعودة “عبلة كامل”

وتحظى الفنانة عبلة كامل بقاعدة جماهيرية كبيرة بين جميع الفئات العمرية، نظرًا لاعمالها الفنية وتاريخها الفني الممتد سواء في السينما أو التلفزيون، خاصة أن أعمالها تخلو من المشاهد الخادشة للحياء، وهو ما منحها قدرًا كبيرًا من الاحترام والتقدير لدى الأسر المصرية.

وطالب جمهور ومحبي الفنانة عبلة كامل بعودتها للساحة الفنية بعد غياب دام لأكثر من 5 أعوام، منذ عرض آخر أجزاء مسلسل “سلسال الدم” عام 2018.

شائعة مرضها بسرطان الثدي واعتزالها الفن

وعلى مدار فترة الغياب التي استمرت لـ5 أعوام، لاحقت الشائعات “عبلة كامل” تنوعت بين إصابتها بمرض سرطان الثدي، وهو ما أثار خوف محبيها وقلقهم عليها، خاصة مع امتناعها عن الرد أو الظهور في أي من البرامج الفنية، الأمر الذي ساهم في إطلاق شائعة جديدة عن اعتزالها العمل الفن.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة ما أثير عن اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها بإحدى المستشفيات.

وتابع “زكي” في تصريحات له: “أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه”.

وأضاف: “عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني”.

آخر أعمال عبلة كامل

كانت أخر أعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل سلسال الدم الجزء 5، حيث دارت أحداثه استكمالًا للأحداث السابقة، وخلال الجزء الأخير من المسلسل تزداد النيران بين نصرة، والعمدة هارون خاصة بعد دخول نصرة السجن مرة ثانية، بعد اتهامات ظالمة من قبل هارون، حيث تشهد صراعات قوية بين الاثنين.

وضم مسلسل سلسال الدم 5، مجموعة من النجوم، منهم: عبلة كامل، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، أميرة نايف، أحمد سلامة، والعمل من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.