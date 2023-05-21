"وفاة وطلاق".. لماذا تتصدر علا غانم تريند جوجل؟

تصدرت الفنانة علا غانم محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، ليبحث جمهورها عنها عبر موقع “جوجل”.

وتزداد عمليات البحث عبر مواقع الإنترنت من قبل رواد السوشيال ميديا عن حقيقة وفاة الفنانة علا غانم ولكن ما تم تتداول من أخبار يعد شائعة وليس له أساس من الصحة، وتزامنا مع خبر وفاة علا غانم ليست هذة الوقعة الأولى من نوعها التي صدرت علا غانم تريند “جوجل”.

ويرصد لكم “الدستور” في السطور التالية أبرز المواقف التي صدرت الفنانة علا غانم تريند “جوجل” في الأيام السابقة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أزمة علا غانم مع طلقها

كشفت الفنانة علا غانم، تفاصيل جديدة عن زوجها، مؤكدة أنها استولى منها على مبلغ مالي كبير وذلك خلال تواجدها في أمريكا.

ورفعت علا، قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، لوجود خلافات زوجية بينهما، ولكنها لم تنته بسبب سفرها المستمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها عادت في أكتوبر الماضي حتى تنتهي من هذه القضية وتمارس حياتها بصورة طبيبعة.

أوتيل الكلاب

ومن ضمن التصريحات التي تصدرت علا غانم التريند، أنها صرحت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنها كان لديها 2 أوتيل للكلاب، وكان يستقبل الكلاب ويقدم الخدمات اللازمة لهم وبعد 4 سنوات قررت التخلي عن هذه المهنة خاصة بعد فترة كورونا.

علا غانم تستعد لفيلم "أولاد حريم كريم"

وعلى الصعيد الفني، بدأ فريق عمل فيلم "اولاد حريم كريم" البروفات النهائية مع المخرج علي إدريس، استعدادًا للتصوير بعد تعاقد عدد كبير من النجوم ومن المقرر أن يتم التعاقد بشكل رسمي مع باقي الابطال خلال أيام.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) والمنتجة بشرى وبصفتها الممثلة عن الشركة وتتعاون الشركة مع شركة روتانا في التوزيع الخارجي.