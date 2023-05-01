جوجل يكشف أكثر المحافظات بحثًا عن الدوري الإنجليزي في مصر

أظهرت مؤشرات محرك البحث الشهير «جوجل»، أكثر المحافظات المصرية بحثًا عن الدوري الإنجليزي قبل أسابيع قليلة من نهايته، وسط منافسة بين مانشستر سيتي حامل اللقب، مع الطامح آرسنال في استرجاع ذكريات التتويج، بينما ابتعد ليفربول كثيرًا عن المنافسة رفقة نجمنا المصري محمد صلاح، بينما تظل آماله أن يدخل المربع الذهبي قبل نهاية المسابقة.

أكثر محافظات مصر بحثًا عن الدوري الإنجليزي

يحظى الدوري الإنجليزي بشعبية واسعة في مصر، كونه دوري كرة القدم الأقوى في العالم، وزادت نسبة المتابعة بسبب نجمي منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم آرسنال.

وجاءت محافظة مطروح كأكثر محافظات الجمهورية بحثًا عن الدوري الإنجليزي وفقما أظهرت محركات البحث لجوجل، وجاءت المحافظات التي تلتها في الترتيب على النحو التالي: كفر الشيخ، الفيوم، شمال سيناء، الشرقية، بني سويف، البحيرة، الوادي الجديد، المنوفية، قنا، أسوان، الإسماعيلية، المنيا، الأقصر، الدقهلية، سوهاج، دمياط، الغربية، أسيوط، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، السويس، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة، القاهرة.

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