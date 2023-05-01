الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جوجل يكشف أكثر المحافظات بحثًا عن الدوري الإنجليزي في مصر

ليفربول
ليفربول

أظهرت مؤشرات محرك البحث الشهير «جوجل»، أكثر المحافظات المصرية بحثًا عن الدوري الإنجليزي قبل أسابيع قليلة من نهايته، وسط منافسة بين مانشستر سيتي حامل اللقب، مع الطامح آرسنال في استرجاع ذكريات التتويج، بينما ابتعد ليفربول كثيرًا عن المنافسة رفقة نجمنا المصري محمد صلاح، بينما تظل آماله أن يدخل المربع الذهبي قبل نهاية المسابقة.

أكثر محافظات مصر بحثًا عن الدوري الإنجليزي

يحظى الدوري الإنجليزي بشعبية واسعة في مصر، كونه دوري كرة القدم الأقوى في العالم، وزادت نسبة المتابعة بسبب نجمي منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم آرسنال.

وجاءت محافظة مطروح كأكثر محافظات الجمهورية بحثًا عن الدوري الإنجليزي وفقما أظهرت محركات البحث لجوجل، وجاءت المحافظات التي تلتها في الترتيب على النحو التالي: كفر الشيخ، الفيوم، شمال سيناء، الشرقية، بني سويف، البحيرة، الوادي الجديد، المنوفية، قنا، أسوان، الإسماعيلية، المنيا، الأقصر، الدقهلية، سوهاج، دمياط، الغربية، أسيوط، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، السويس، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة، القاهرة.

الكلمات الأكثر رواجًا على محرك جوجل

وجاءت كلمات البحث الأكثر رواجًا على محرك جوجل كالآتي: هدافي الدوري الإنجليزي، المباريات المتبقية لليفربول في الدوري، المباريات المتبقية لليفربول في الدوري الإنجليزي، أهداف مباريات ليفربول اليوم يوتيوب، اهداف مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم، ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين، نتيجة مباراة ليفربول وتنهام، نتيجة مباراة مانشستر سيتي.

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جوجل يكشف أكثر المحافظات بحثًا عن الدوري الإنجليزي في مصر

 

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