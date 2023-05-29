الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صفاء أبو السعود تشارك في حفل ختام مهرجان إبداع.. غدًا

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

تشارك الفنانة صفاء أبو السعود، غدا في حفل ختام الموسم الـ١١ لمهرجان إبداع الذي تقيمه سنويا وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، حيث تقوم الفنانة صفاء أبو السعود بإلقاء الكلمة الخاصة بلجان التحكيم.

الحفل يحضره كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحشد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن الذي سيتم تكريمهم في الحفل ومنهم د. أشرف زكي، اسم الفنان خالد صالح، محمد رياض، منال سلامة والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

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