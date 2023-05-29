وفاة طالبة وإصابة أخرى دهسا تحت عجلات القطار بدمياط

توفت طالبة وأصيب أخرى بإصابات خطيرة، عقب دهس قطار بدمياط طالبتان أثناء قيامهما بعبور المزلقان، في مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، أفاد بوقوع حادث بشريط السكة الحديد في مدينة كفر البطيخ، أسفر عن وقوع ضحايا، فيما حاول الأهالي إنقاذ الفتاتين لحين وصول سيارات الإسعاف.

وتحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز كفر البطيخ برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابة إلي أحد المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع جثمان ضحية الحادث داخل مستشفى دمياط التخصصي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة وإخطار النيابة العامة، لتولي التحقيقات، وإجراء المعاينة لموقع الحادث، إضافة إلي استكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.

- رواية شهود العيان

وحسب روايات شهود عيان أن طالبتين تجاوزتا شريط القطار من قبل المزلقان المتواجد أمام أحد المدارس داخل المدينة، غير أنهما تفاجئا ببلوغ القطار لمكان عبورهما ليقع الحادث، مؤكدين أن المزلقان لم يكن مغلقا أثناء قيامهن بتجاوز شريط القطار.

وفي سياق متصل قامت إدارة هيئة السكك الحديد بدمياط بفتح تحقيقات موسعة حول الحادث، لمعرفة أسبابه وكشف المسؤول عنه.